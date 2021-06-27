Форвард «Монреаля» Армиа пропустил тренировку команды из-за ковид-протокола

Форвард «Монреаль Канадиенс» Йоэль Армиа попал под ковид-протокол, из-за чего пропустил последнее тренировочное занятие команды, передаёт слова генерального менеджера «Хабс» Марка Бержевена журналист Эллиотт Фридман в «Твиттере».



Отмечается, что в ближайшее время по данной ситуации поступит новая информация.



28-летний финский нападающий провёл в регулярном сезоне-2020/2021 41 матч, в которых набрал 14 (7+7) результативных баллов при показателе полезности «+10». В плей-офф Армиа сыграл в 17 встречах и набрал 8 (5+3) очков при полезности «+4».



Напомним, в финальной серии Кубка Стэнли «Монреаль» сыграет с «Тампой». Серия стартует во вторник, 29 июня. Начало первой игры – в 3:00 по московскому времени.