Форвард «Монреаля» Армиа пропустил тренировку команды из-за ковид-протокола
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Форвард «Монреаль Канадиенс» Йоэль Армиа попал под ковид-протокол, из-за чего пропустил последнее тренировочное занятие команды, передаёт слова генерального менеджера «Хабс» Марка Бержевена журналист Эллиотт Фридман в «Твиттере».
Отмечается, что в ближайшее время по данной ситуации поступит новая информация.
28-летний финский нападающий провёл в регулярном сезоне-2020/2021 41 матч, в которых набрал 14 (7+7) результативных баллов при показателе полезности «+10». В плей-офф Армиа сыграл в 17 встречах и набрал 8 (5+3) очков при полезности «+4».
Напомним, в финальной серии Кубка Стэнли «Монреаль» сыграет с «Тампой». Серия стартует во вторник, 29 июня. Начало первой игры – в 3:00 по московскому времени.
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