Романов: победы — это главное. Быть частью команды, которая побеждает — невероятно важно

Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов рассказал об игре за канадский клуб.



«Я даже не чувствую себя новичком. Тем более на льду никто не проверяет паспорт. Все ребята, которые выходят на лёд, заслужили это право. Каждый играет какую-то роль, каждый вносит вклад в успехи команды.



Победы — это главное. Именно они дают то особенное чувство, которое хочется испытывать снова и снова. Быть частью команды, которая побеждает, — это невероятно важно для меня», — цитирует Романова официальный сайт НХЛ.



В нынешнем розыгрыше плей-офф российский защитник сыграл в двух матчах, не отметившись результативными действиями и имея показатель полезности «-2».



Первый матч финальной серии «Тампа» — «Монреаль» состоится во вторник, 29 июня. Начало — в 3:00 мск.