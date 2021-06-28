Тоффоли: Василевский – блестящий вратарь, который весь сезон выглядит превосходно

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Тайлер Тоффоли поделился мнением об игре голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в преддверии финала Кубка Стэнли.

«Василевский – блестящий вратарь, который выглядит превосходно на протяжении всего сезона. Нам придётся подобрать ключи к нему, но не думаю, что для этого нужно слишком сильно менять нашу собственную игру. Мы умеем забивать и красивые голы, и голы из «грязных» зон. Если сможем делать то, что делали до сих пор, всё будет в порядке», – цитирует Тоффоли официальный сайт НХЛ на русском языке.

Первая финальная встреча «Лайтнинг» – «Монреаль» начнётся 29 июня в Тампе. Начало матча в 3:00 мск.

Напомним, что «Тампа-Бэй» – действующий победитель турнира.