Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Монреаля» Тоффоли набирает очки в 8 матчах подряд. Это рекорд текущего плей-офф

Форвард «Монреаля» Тоффоли набирает очки в 8 матчах подряд. Это рекорд текущего плей-офф
Георгий Горностаев
Комментарии

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Тайлер Тоффоли забросил шайбу во втором полуфинальном матче Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:2, 1-1).

Канадец набрал 10 очков в последних восьми матчах: забросил пять шайб и отдал столько же результативных передач. Форвард набирает очки в восьми матчах подряд — это рекорд текущего плей-офф, сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере».

В истории «Монреаля» только у двоих хоккеистов были лучше результативные серии в Кубке Стэнли — у Ларри Робинсона и Ги Лефлера — они набирали очки в девяти матчах подряд в 1978 и 1979 годах.

Всего на счета Тоффоли 13 матчей в текущем плей-офф и 12 очков (5+7).

Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф — 1-1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Армиа, Тайлер Тоффоли и Пол Байрон. За «Вегас» дубль оформил Алекс Пьетранджело.

Новость по теме
«Монреаль» победил «Вегас» в полуфинале Кубка Стэнли и сравнялся в серии
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021