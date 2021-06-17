Форвард «Монреаля» Тоффоли набирает очки в 8 матчах подряд. Это рекорд текущего плей-офф

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Тайлер Тоффоли забросил шайбу во втором полуфинальном матче Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:2, 1-1).
Канадец набрал 10 очков в последних восьми матчах: забросил пять шайб и отдал столько же результативных передач. Форвард набирает очки в восьми матчах подряд — это рекорд текущего плей-офф, сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере».
В истории «Монреаля» только у двоих хоккеистов были лучше результативные серии в Кубке Стэнли — у Ларри Робинсона и Ги Лефлера — они набирали очки в девяти матчах подряд в 1978 и 1979 годах.
Всего на счета Тоффоли 13 матчей в текущем плей-офф и 12 очков (5+7).
Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф — 1-1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Армиа, Тайлер Тоффоли и Пол Байрон. За «Вегас» дубль оформил Алекс Пьетранджело.
- 17 июня 2021
-
09:09
-
09:00
-
08:52
-
08:45
-
08:37
-
06:47
- 16 июня 2021
-
23:54
-
23:45
-
23:17
-
22:55
-
22:34
-
22:12
-
21:41
-
21:11
-
20:31
-
20:09
-
19:57
-
19:41
-
19:10
-
19:00
-
18:25
-
17:45
-
17:15
-
16:40
-
16:01
-
15:59
-
15:23
-
12:56
-
11:29
-
10:33
-
10:23
-
10:15
-
10:08
-
10:01
-
09:52