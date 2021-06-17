Форвард «Монреаля» Тоффоли набирает очки в 8 матчах подряд. Это рекорд текущего плей-офф

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Тайлер Тоффоли забросил шайбу во втором полуфинальном матче Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:2, 1-1).



Канадец набрал 10 очков в последних восьми матчах: забросил пять шайб и отдал столько же результативных передач. Форвард набирает очки в восьми матчах подряд — это рекорд текущего плей-офф, сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере».



В истории «Монреаля» только у двоих хоккеистов были лучше результативные серии в Кубке Стэнли — у Ларри Робинсона и Ги Лефлера — они набирали очки в девяти матчах подряд в 1978 и 1979 годах.



Всего на счета Тоффоли 13 матчей в текущем плей-офф и 12 очков (5+7).

Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф — 1-1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Армиа, Тайлер Тоффоли и Пол Байрон. За «Вегас» дубль оформил Алекс Пьетранджело.