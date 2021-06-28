Нападающий «Монреаля» Армиа попал в ковид-список перед первым матчем финала с «Тампой»

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Джоэль Армиа попал в ковид-список перед первым финальным матчем Кубка Стэнли с «Тампой-Бэй Лайтнинг», сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.
Генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен сказал, что сообщит подробности в понедельник.
«Канадиенс» стали первым канадским клубом, пробившимся в финал плей-офф с 2011 года. 10 лет назад до главной серии сезона добрался «Ванкувер Кэнакс», но в финале плей-офф «косатки» проиграли «Бостон Брюинз» (3-4).
Последний раз «Монреаль» выходил в финал плей-офф в 1993 году. В финале Кубка «Монреаль» сошёлся в борьбе за трофей с ведомым Уэйном Гретцки «Лос-Анджелес Кингз». Выиграв серию 4-1, «Монреаль Канадиенс» завоевал 24-й и последний на сегодняшний день Кубок Стэнли. Примечательно, что именно та победа «хабов» остаётся последним Кубком Стэнли для команд из Канады.
Напомним, первая финальная встреча состоится 29 июня в 3:00 мск.
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