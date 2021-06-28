Ричардсон: в плей-офф велика цена любой ошибки

Исполняющий обязанности главного тренера «Монреаль Канадиенс» Люк Ричардсон, заменяющий заболевшего коронавирусом Доминика Дюшарма, в преддверии финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» поделился мнением о том, как «Канадиенс» будут использовать защитников.

«В плей-офф велика цена любой ошибки. Поэтому многие клубы по максимуму используют своих основных защитников, давая им столько игрового времени, сколько они могут переварить. Нам повезло — у нас таких защитников четверо. Учитывая, как опасна «Тампа» в нападении, думаю, вы и в финале увидите примерно ту же картину», — цитирует Ричардсона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, финальная серия начнётся в Тампе 29 июня. Первая встреча запланирована на 3:00 мск.