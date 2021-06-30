Кирилл Капризов поделился эмоциями от получения награды «Колдер Трофи»

24-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился эмоциями от получения индивидуальной награды «Колдер Трофи», вручаемой лучшему новичку по итогам регулярного сезона НХЛ.

«Спасибо большое, мне очень приятно. Я очень рад получить эту награду, став лучшим новичком такой особенной лиги как НХЛ. Я наслаждался каждым матчем, получал удовольствие от атмосферы в раздевалке, и это было большая радость – выступать с такими одноклубниками.

Мы прониклись удивительной атмосферой плей-офф. Организация дел в нашем клубе восхитительная. Я реально наслаждался всем, как сложился сезон. Он был реально особенным.

Просто блестяще. Во всех планах. Конечно, мне хотелось бы поблагодарить свою команду и одноклубников, без которых эта награда мне бы не досталась. Спасибо тренерскому штабу и нашей организации. Каждый внёс очень большой вклад в то, что происходило с нами на льду и вне площадки. Благодарю свою семью, спасибо моим друзьям. Этот сезон не был простым, но для меня он стал особенным, и я благодарю всех за поддержку. Хотел бы сказать огромное спасибо всем», – цитирует Капризова официальный сайт НХЛ на русском языке.