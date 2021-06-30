«Моё тело просто стало разваливаться». Тэйвз рассказал, почему пропустил сезон-2021

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз разместил на своей странице в «Твиттере» видеообращение, в котором рассказал, почему пропустил сезон-2021. У форварда были проблемы со здоровьем.

«Всё в порядке, прошло много времени. Честно говоря, я не проводил столько времени вне льда, наверное, никогда — по крайней мере, с тех пор, когда был ребёнком, так что определённо приятно вернуться в Чикаго, снова увидеть некоторых из парней и медленно и уверенно окунуться в жизнь и в рутину.

Я думаю, что много всего накопилось и моё тело просто стало разваливаться. Это то, что называют синдромом хронического воспалительного ответа (это прогрессирующее, мультисистемное, мультисимптомное заболевание, характеризующееся воздействием биотоксинов. Воспаление, связанное с синдромом, может повлиять на системы органов и стать изнурительным, если его не лечить. — Прим. «Чемпионата»), при котором я просто не мог полностью восстановиться, а моя иммунная система реагировала на всё, что происходило — на любой стресс, на всё, что я делал в течение дня — всегда была своего рода реакция на стресс, поэтому на это требовалось время.

Было неприятно не знать, когда и как это началось, но, к счастью, у меня была отличная команда поддержки, состоящая из людей, которые помогли мне пройти через это.



Я не слишком много говорил о том, через что прошёл в этом году, и определённо хочу поблагодарить фанатов, моих товарищей по команде, организацию, Рокки, Стэна, Джереми — всех. Болельщики особенно, я думаю, говорили о том, что ценят, о вещах, которые, возможно, считаются само собой разумеющимися, но уверен, что номер один — это то, что так много людей в хоккейном мире, болельщиков, которые продемонстрировали свою поддержку. Думаю, самое главное, что ты понимаешь, — это то, что в жизни есть нечто большее, чем хоккей.

Я работаю с врачами, чтобы лучше понять своё состояние. До тех пор, пока я не верну своё здоровье к состоянию, когда чувствую, что могу выступать на элитном уровне и помогать своей команде, я не буду возвращаться в строй «Блэкхоукс» в тренировочном лагере. У меня нет графика, когда я снова присоединюсь к команде. Я очень разочарован, но было бы несправедливо по отношению к себе или к моим товарищам по команде пытаться играть в моём нынешнем состоянии.

Я очень рад вернуться в «Юнайтед Центр» и просто повеселиться. Думаю, у меня всё получится, и я рад вернуться перед фанатами», — говорится в сообщении.