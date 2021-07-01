Майоров — о сборной России на Евро-2020: непонятные идеи, убогая игра, слабое мастерство

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился впечатлениями от Евро-2020 и выступления сборной России на турнире.



«Мне кажется, что французов изначально называли главным фаворитом, исходя лишь из того, что три года назад их сборная стала чемпионом мира. На самом деле, просмотрев почти все матчи группового этапа и первого раунда плей-офф, я убедился, что явного фаворита на этом турнире нет.



Вообще, в футболе соперники здорово подравнялись. Ну разве кто-то рассматривал сборную Венгрии как серьёзного противника перед началом турнира? А она дала бой и французам, и немцам, добившись ничьей. Сейчас часто приходится слышать модную фразу: «Все научились играть в футбол». Но я бы добавил: кроме нас.



Приходится констатировать, что на Евро у России была самая невзрачная сборная! Непонятные идеи, какая-то убогая игра, слабое для такого уровня индивидуальное мастерство… Можно много говорить про способности Головина или Миранчука, но где они были на этом уровне?» — цитирует Майорова «Матч ТВ».