Купер: уверен, пропуск главного события изводил Дюшарма изнутри. Я ему сочувствую

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о том, что чувствовал наставник «Монреаля» Доминик Дюшарм во время отсутствия с командой на матчах Кубка Стэнли.
«Я уверен, что пропуск главного события изводил бы тебя изнутри. Этим временем года надо наслаждаться. Даже несмотря на то, что он мой соперник, я ему сочувствую. Хорошо, что у него всё-таки будет возможность поработать на финале Кубка Стэнли, но я уверен, что последние две недели у него выдались не самыми весёлыми», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
Напомним, из-за положительного теста на коронавирус Дюшарм был изолирован на две недели 19 июня. Люк Ричардсон, ассистент Дюшарма, исполнял обязанности главного тренера.
Третья игра финальной серии между «Тампой» и «Монреалем» (2-0) пройдёт в субботу, 3 июля. Начало — в 3:00 мск.
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