Хэкстол — о «Сиэтле»: думаю, новой команде очень важно добиться успеха

Главный тренер «Сиэтл Кракен» Дэйв Хэкстол поделился мнением о подготовке к дебютному для «Кракен» сезону в НХЛ.



«На драфте расширения мы наберём игроков. Следующим очень важным шагом станет налаживание отношений с каждым из них.



Это надо сделать ещё до открытия тренировочного лагеря. Нужно будет оценить как отдельных игроков, так и команду целиком. Мне предстоит определиться с оптимальными сочетаниями. Всё это нужно будет сделать до сборов.



Мы получим хороших ребят. А они получат второй шанс. Можно и так сказать. Так что с мотивацией у них не будет проблем. Мне кажется, что нам нужно дать им шанс проявить себя. Не надо ставить их в жёсткие рамки. Костяк команды будет формироваться с нуля, у каждого будет возможность получить там место. Всё это будет происходить на наших глазах.



Шанс на успех есть, и я думаю, что для новой команды очень важно добиться успеха. Сделать это непросто. Задача очень непростая. И не стоит судить о нас на основании того, чего добились другие. Это наш принцип. Мы соберёмся в тренировочном лагере, чтобы подготовиться и выйти на уровень, который позволит нам успешно играть с первого дня», — цитирует Хэкстола официальный сайт НХЛ на русском языке.

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