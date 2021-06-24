Новый главный тренер «Сиэтла» Хэкстол поделился эмоциями от назначения

Новый главный тренер «Сиэтл Кракен» Дэйв Хэкстол поделился эмоциями от назначения на пост.



«Для меня большая честь стать первым главным тренером «Сиэтл Кракен» в истории. Я очень рад присоединиться к огромной группе сотрудников и болельщиков. Когда я впервые увидел арену, я был потрясен – это уникальное место. Я с нетерпением жду возможности стать частью комманды, которая играет с гордостью, страстью и самоотверженностью за город Сиэтл», — приводит слова Хэкстола официальный сайт НХЛ.



Напомним, «Сиэтл» начнёт выступление в Национальной хоккейной лиге с сезона-2021/2022. Драфт расширения-2021 состоится 21 июля, в котором «Кракен» выберут по одному игроку из каждой команды лиги для формирования состава, кроме «Вегаса»

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