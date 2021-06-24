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Новый главный тренер «Сиэтла» Хэкстол поделился эмоциями от назначения

Новый главный тренер «Сиэтла» Хэкстол поделился эмоциями от назначения
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Новый главный тренер «Сиэтл Кракен» Дэйв Хэкстол поделился эмоциями от назначения на пост.

«Для меня большая честь стать первым главным тренером «Сиэтл Кракен» в истории. Я очень рад присоединиться к огромной группе сотрудников и болельщиков. Когда я впервые увидел арену, я был потрясен – это уникальное место. Я с нетерпением жду возможности стать частью комманды, которая играет с гордостью, страстью и самоотверженностью за город Сиэтл», — приводит слова Хэкстола официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Сиэтл» начнёт выступление в Национальной хоккейной лиге с сезона-2021/2022. Драфт расширения-2021 состоится 21 июля, в котором «Кракен» выберут по одному игроку из каждой команды лиги для формирования состава, кроме «Вегаса»

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