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Стали известны клубы, претендующие на защитника «Коламбуса» Джонса

Стали известны клубы, претендующие на защитника «Коламбуса» Джонса
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Стали известны клубы, претендующие на защитника «Коламбус Блю Джекетс» Сета Джонса.

Как сообщает The Athletic, в число интересующихся команд входят «Чикаго», «Колорадо», «Лос-Анджелес» и «Филадельфия».

Президент «Коламбуса» Джон Дэвидсон сообщил, что клуб намерен обменять защитника, в отличие от ситуаций с Сергеем Бобровским и Артемием Панариным. Это связано с тем, что сейчас у «Коламбуса» менее сильный состав, чем в сезоне-2018/2019.

Сам Джонс также не планировал подписывать новое соглашение с «Блю Джекетс». Контракт хоккеиста с зарплатой $ 5,4 млн в год действует до конца сезона-2021/2022.

В сезоне-2020/2021 Джонс провёл 56 матчей и набрал 28 (5+23) результативных баллов при показателе полезности «-18».

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