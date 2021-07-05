Стэмкос: «Монреалю» некуда отступать, он выйдет на матч жизни. В «Тампе» к этому готовы

Капитан команды Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о предстоящей четвёртой встрече финальной серии Кубка Стэнли с клубом «Монреаль Канадиенс» (3-0).

«Вы, наверное, уже устали от нас слышать, что четвёртая победа — самая сложная. Сопернику некуда отступать, и он выйдет на матч жизни. Мы это понимаем, и мы к этому готовы. Каждый из ребят осознаёт, что в нашей позиции не стоит заглядывать далеко вперёд. Наша ближайшая задача — выиграть матч номер четыре. Обо всём остальном мы будем думать потом», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, следующая встреча между «Канадиенс» и «Лайтнинг» состоится во вторник, 6 июля. Начало — в 3:00 мск.