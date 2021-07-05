Экс-защитник системы «Калгари» Валиев перешёл в «Ак Барс»
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Экс-защитник клуба АХЛ «Стоктон Хит» Ринат Валиев вернулся в Россию и подписал контракт с «Ак Барсом», сообщается на официальной странице КХЛ в «Твиттере».
Отмечается, что соглашение с 26-летним игроком обороны носит пробный характер.
Валиев выступал в Северной Америке с 2012 года. Минувший сезон хоккеист провёл без клуба. В сезоне-2019/2020 Валиев принял участие в 49 встречах АХЛ за «Стоктон», в которых забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач при показателе полезности "+3" и 28 минутах штрафного времени.
В НХЛ игрок обороны выступал за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Калгари Флэймз». Всего на его счету 12 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых он не отметился результативными действиями.
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