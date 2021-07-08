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«Едет за 2-м Кубком Стэнли и «Конн Смайт Трофи». НХЛ опубликовала видео с Василевским

«Едет за 2-м Кубком Стэнли и «Конн Смайт Трофи». НХЛ опубликовала видео с Василевским
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НХЛ опубликовала видео с российским голкипером «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андреем Василевским, ставшим двукратным обладателем Кубка Стэнли и самым ценным игроком плей-офф.

«Андрей Василевский едет за вторым Кубком Стэнли и первым «Конн Смайт Трофи», — подписал видео официальный инстаграм-аккаунт лиги.

Отметим, что Василевский стал первым российским вратарём, завоевавшим приз «Конн Смайт Трофи». Также он стал третьим россиянином в истории НХЛ, выигравшим приз «Конн Смайт Трофи». В 2009 году лучшим игроком плей-офф стал нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, спустя девять лет подобной чести удостоился капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Добавим, Василевский стал первым российским вратарём, завоевавшим два Кубка Стэнли.

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