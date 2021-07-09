Галлахер: на самом деле, зачастую поражения дают тебе больше, чем победы

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер прокомментировал поражение в финале Кубка Стэнли с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (1-4).



«В начале года мы собрались всей командой, поставив одну общую цель – быть в финале. Мы верили, что окажемся в нём.



Как бы болезненно это ни было сейчас, иногда нужно пережить поражение, чтобы позже иметь возможность называть себя настоящим чемпионом. Я бы предпочёл избежать подобных эмоций, но, может быть, это то, через что нам нужно пройти. На самом деле, зачастую поражения дают тебе больше, чем победы. Если мы сможем извлечь уроки из этого опыта, возможно, это повлияет на нас куда позитивнее. Но прямо сейчас я не знаю что сказать», — приводит слова Галлахера официальный сайт НХЛ.

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