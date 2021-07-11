НХЛ опубликовала 10 лучших моментов в заокеанской карьере Кучерова

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала видео с 10 лучшими моментами, связанными с российским нападающим «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

Напомним, Кучеров был выбран «Лайтнинг» на драфте в 2011 году во 2-м раунде под общим 58-м номером. За команду он начал выступать с 2013 года. За это время он выиграл два Кубка Стэнли (2020, 2021).



Всего Кучеров провёл в НХЛ 515 матчей, в которых сумел набрать 547 (221+326) результативных баллов при показателе полезности "+128" и 261 минуте штрафа. Также он является обладателем призов «Арт Росс Трофи», «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».



В составе сборной России 28-летний форвард дважды занимал третье место на чемпионатах мира (2017, 2019).