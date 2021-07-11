«$ 18 миллионов выше потолка зарплат». Кучеров опубликовал новое фото в «Инстаграме»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров продолжает отмечать победу клуба в Кубке Стэнли.



28-летний российский форвард поделился фотографией в своём инстаграм-аккаунте, на которой он держит рядом с собой трофей чемпиона НХЛ, а также кубок победителя НФЛ, который выиграла «Тампа-Бэй Бакканирс».

«Champa-Bay, baby», — прокомментировал фото Кучеров.



Нападающий также был в футболке, на которой написано: «$ 18 миллионов выше потолка зарплат». Хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал фото: «Остановите его».



Напомним, Кучеров провёл 23 игры в плей-офф Кубка Стэнли, набрав набрав 32 (8+24) очка при показателе полезности "+6", став лучшим бомбардиром. «Тампа» выиграла трофей второй год подряд, обыграв в финальной серии «Монреаль» (4-1).