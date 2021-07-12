Гончар: главное открытие сезона НХЛ среди россиян? Сорокин

Обладатель Кубка Стэнли Сергей Гончар поделился мнением о главном открытии сезона НХЛ среди российских хоккеистов.



«Варламов — главное открытие сезона среди россиян? Нет, всё же не он, хотя он отыграл просто здорово. За его плечами есть опыт игры в НХЛ… Мне очень понравился его напарник по «Айлендерс» Илья Сорокин. Он для меня стал большим открытием в свой первый сезон. Когда его ставили на матчи в плей-офф, он уверенно и надёжно играл. Варламов уже был в таких ситуациях не раз, повторюсь, он выдал отличный сезон, но Сорокин без опыта таких игр действовал достойно. Мне это очень понравилось.



Как игра Капризова? Меня точно не удивил. Я давно следил и видел, как хорошо он играл до этого и в КХЛ, и в сборной России. Всегда был на самом высоком уровне. Удивил он лишь одним — что так быстро адаптировался в новых условиях к новым реалиям и новой команде. А то, что у него высокий класс, повторюсь, для меня не новость. Он молодец, провёл отличный сезон и заслуженно получил титул лучшего новичка. А вот если вы меня спросите, кто больше удивил, то отвечу — Сорокин», — приводит слова Гончара «Российская газета».