Шэн: у «Сочи» молодой амбициозный коллектив, который не должен рано заканчивать сезон

Нападающий «Сочи» Павел Шэн рассказал об отпуске, а также поделился ожиданиями от предстоящего сезона.



«Сезон у меня в Америке закончился 10 мая. Две недели отдохнул там, после чего мы с женой вернулись в Россию. Съездил в Уфу, чтобы увидеться со своими родителями, затем в Ханты-Мансийске навестили родителей жены.



Ещё этим летом защитил диплом. Закончил институт физической культуры. Получил степень бакалавра. Могу теперь тренировать? Только если маленьких детей.



Да, прекрасно понимаю, что это будет определяющий сезон — и для меня, и для команды. У нас молодой амбициозный коллектив, который не должен рано заканчивать сезон. Всё в наших руках. Постараемся порадовать болельщиков. Два года без плей-офф – это очень много. Будем стараться», — приводит слова Шэна официальный сайт «Сочи».



Напомним, форвард является воспитанником уфимского хоккея. Он уже выступал за «Сочи» в прошлом сезоне. После шести матчей в составе команды нападающий перебрался в АХЛ в клуб «Провиденс Брюинз». При этом сочинцы сохранили права на игрока в КХЛ.