Сушинский рассказал, при каких условиях Дацюку стоит продолжить карьеру хоккеиста

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о заявлении Павла Дацюка о продолжении карьеры.
«В этой ситуации всё зависит исключительно от Паши. Если чувствует в себе силы сыграть достойно и не опозориться, то можно продолжать карьеру.
Будет обидно, если Дацюк уйдёт. Кому играть, если не будет его и Мозякина? На кого смотреть-то? Только Шипачёв останется.
К сожалению, в этом возрасте тяжело набрать нужные кондиции. Но лучше Дацюк с такими кондициями, чем молодые ребята. Для «Автомобилиста» возможный уход Паши будет огромной потерей. Он — лидер команды. Ребята тянутся за ним, смотрят на его мастерство: как ведёт себя в раздевалке. Такому хоккеисту будет очень сложно найти замену. С другой стороны, у Дацюка есть будущее в «Автомобилисте» и после завершения карьеры — наверняка у него есть определённый план», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.
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