Хоккеисты и тренеры рижского «Динамо» прошли вакцинацию

Хоккеисты и тренерский штаб рижского «Динамо» вакцинировались в преддверии сезона-2021/2022 КХЛ.

«Общая ситуация такая, что все, начиная с игроков и тренеров, вакцинированы, так что с этой точки зрения мы подготовились. Вся команда в порядке, все работают и готовятся к чемпионату.



В отношении тех клубов, которые будут приезжать в Ригу на матчи, наверное, будут действовать примерно такие же правила, как в прошлом сезоне: они должны приехать с бумагами о том, что тесты на коронавирус команды не старше 72 часов, потом они должны пройти тесты на месте, подождать пару часов результатов в гостинице, а потом ехать на матч. Здесь нет никаких изменений», – цитирует председателя Совета директоров рижского «Динамо» Юриса Савицкиса ТАСС.