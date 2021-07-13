Хоккеисты и тренеры рижского «Динамо» прошли вакцинацию
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Хоккеисты и тренерский штаб рижского «Динамо» вакцинировались в преддверии сезона-2021/2022 КХЛ.
«Общая ситуация такая, что все, начиная с игроков и тренеров, вакцинированы, так что с этой точки зрения мы подготовились. Вся команда в порядке, все работают и готовятся к чемпионату.
В отношении тех клубов, которые будут приезжать в Ригу на матчи, наверное, будут действовать примерно такие же правила, как в прошлом сезоне: они должны приехать с бумагами о том, что тесты на коронавирус команды не старше 72 часов, потом они должны пройти тесты на месте, подождать пару часов результатов в гостинице, а потом ехать на матч. Здесь нет никаких изменений», – цитирует председателя Совета директоров рижского «Динамо» Юриса Савицкиса ТАСС.
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