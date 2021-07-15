Попов продлил контракт с ЦСКА на один год

Нападающий ЦСКА Александр Попов продлил контракт с клубом.
Как сообщает официальный сайт армейцев, новое соглашение рассчитано сроком на один год. Грядущий сезон станет для нападающего шестым в составе ЦСКА.
В прошедшем сезоне Попов провёл 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 13 (2+11) очков при полезности "+3". В плей-офф форвард принял участие в 15 играх, набрав 4 (1+3) балла при общей полезности «+4».
Всего за ЦСКА Попов сыграл в 268 матчах и набрал 114 (34+80) результативных баллов при полезности «+79». В сезоне-2018/2019 нападающий помог армейцам выиграть Кубок Гагарина, а также дважды доходил с командой до финала – в 2018 и 2021 годах.
В прошлом сезоне Александр стал автором самого возрастного гола в истории финальных серий Кубка Гагарина. Попов — заслуженный мастер спорта России и чемпион мира по хоккею 2012 года.
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