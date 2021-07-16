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«Нэшвилл» начал работу над вариантами обмена Дюшейна и Джохансена

«Нэшвилл» начал работу над вариантами обмена Дюшейна и Джохансена
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Хоккейный журналист Дэвид Паньотта поделился информацией о возможном обмене двух игроков «Нэшвилл Предаторз» — форвардов Мэтта Дюшейна и Райана Джохансена.

«Они оба готовы к обмену. «Нэшвилл» хочет посмотреть, что им могут предложить на рынке. Ходят разговоры о возможном переходе в «Сиэтл» — либо через обмен, либо через драфт расширения. Но у них есть и другие варианты.

Дюшен имеет ещё один год по контракту, у Джохансена соглашение до 2024 года. Не думаю, что их обмен может произойти до драфта расширения, но Дэвид Пойл уже работает над потенциальными вариантами», — приводят слова Паньотты в «твиттере» NHL Network.

В прошедшем сезоне НХЛ Дюшейн сыграл в 34 матчах в регулярном чемпионате, набрав 13 (6+7) очков при полезности "-12". В плей-офф 30-летний форвард провёл шесть игр, забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи при общей полезности "+1".

Джохансен принял участие в 48 встречах регулярки, набрав 22 (7+15) балла при полезности «0». В плей-офф 28-летний нападающий также сыграл шесть матчей, сумев забросить три шайбы и отдать одну голевую передачу при общей полезности "-2".

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