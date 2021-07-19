Директор «Северстали»: переход на канадскую площадку — вклад в успех России на ОИ-2022

«Северсталь» объявила о том, что будет проводить домашние матчи на площадке канадского размера начиная с сезона-2021/2022.



«На сегодняшний день в Континентальной хоккейной лиге 11 из 22 команд уже играют на площадках канадского размера. Ещё семь команд могут перейти на такой размер в текущем сезоне, включая нас. Переход на площадку канадского типа — это наш вклад в успех сборной России на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине», — цитирует директора клуба Николая Канакова страница «Северстали» во «ВКонтакте».



Отметим, что сейчас команда играет на площадке финского размера, ширина которой 28 метров. С текущего сезона её размер сократится до 26 метров.



Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем на Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА. «Северсталь» первую встречу проведёт дома 2 сентября с петербургским СКА.