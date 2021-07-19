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«Северсталь» продала ЦСКА спортивные права на защитника «Аризоны» Провольнева

«Северсталь» продала ЦСКА спортивные права на защитника «Аризоны» Провольнева
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Защитник «Аризона Койотс» Владислав Провольнев не будет выступать за «Северсталь» в случае возвращения в Континентальную хоккейную лигу.

Как сообщает официальный телеграм-канал клуба из Череповца, спортивные права на игрока были проданы московскому ЦСКА.

Напомним, 25-летний россиянин заключил однолетнее соглашение с «Аризоной» на сезон-2021/2022.

В прошедшем сезоне КХЛ 25-летний Провольнев установил личный бомбардирский рекорд в регулярных чемпионатах КХЛ. Российский защитник принял участие в 48 матчах регулярки за «Северсталь», в которых забросил 10 шайб и сделал 10 результативных передач при показателе полезности «+6» и 50 минутах штрафного времени.

В середине января Владислав получил травму, из-за которой был вынужден пропустить последние матчи регулярки и серию первого раунда плей-офф с московским «Динамо» (1-4).

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