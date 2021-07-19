ESPN: в расписание сезона НХЛ будет включён перерыв на Олимпийские игры

Расписание предстоящего сезона НХЛ будет включать в себя перерыв на Олимпийские игры — 2022.
«Согласно источникам, в график регулярного чемпионата НХЛ на сезон-2021/2022 будет включён перерыв на зимние Олимпийские игры, расписание будет опубликовано на этой неделе», — сообщил хоккейный журналист ESPN Грег Вышински.
Сообщается, что олимпийский перерыв будет запланирован на 5-22 февраля 2022 года. Опубликованное расписание будет включать оговорку о том, что участие НХЛ в Играх 2022 года ещё не гарантировано.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
Игроки НХЛ принимали участие в Олимпийских играх с 1998 по 2014 год. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане лига отказалась останавливать сезон и отпускать игроков в национальные команды. Победителями хоккейного турнира ОИ-2018 стали российские хоккеисты, которые в финальном матче в овертайме обыграли сборную Германии со счётом 4:3.
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