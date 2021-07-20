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Хоффман может продолжить карьеру в «Монреале»

Хоффман может продолжить карьеру в «Монреале»
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Нападающий Майк Хоффман, находящийся в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в «Монреаль Канадиенс».

«Ожидается, что „Монреаль“ возобновит переговоры с Майком Хоффманом, которые завершились неудачей в прошлое межсезонье. Игрок был близок к подписанию контракта с „Сент-Луисом“, но „Канадиенс“ предложили почти на один миллион долларов больше. „Блюз“ выражают заинтересованность в возвращении Хоффмана», — сообщил в «твиттере» хоккейный журналист Энди Стриклэнд.

В прошедшем сезоне 31-летний канадец провёл 52 матча и сумел набрать в них 36 (17+19) очков при показателе полезности "+2". В плей-офф у него один гол в четырёх встречах при общей полезности "-1".

«Сент-Луис» занял четвёртое место в Западном дивизионе в прошедшем сезоне НХЛ, в первом раунде Кубка Стэнли уступив «Колорадо» (0-4).

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