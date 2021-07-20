Во время МЧМ-2023 в Новосибирской и Омской областях будут организованы не менее 18 фан-зон

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов сообщил о создании фан-зон во время молодёжного чемпионата мира по хоккею-2023.



«Мы прорабатываем размещение фан-зон в муниципальных образованиях Новосибирской области, порядка 15 таких фан-зон мы планируем открыть в домах культуры у наших коллег из муниципальных образований. Много качественного и современного оборудования было поставлено туда по нацпроекту „Культура“, поэтому это мероприятие можно на очень высоком уровне организовать для наших сельчан.



Ещё как минимум две зоны для болельщиков будут работать в Новосибирске, одна из них — вблизи строящейся ледовой арены. Вторую планируется разместить на „Локомотив-Арене“. Также в качестве третьего места для фан-зоны будет рассмотрена ЛДС „Сибирь“, где тренируется одноимённая команда», — цитирует Ахапова ТАСС.



Также замминистра по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник отметил, что в Омске также появится организованное место для просмотра матчей. Оргкомитет по подготовке к проведению молодёжного чемпионата мира в Омске в настоящий момент прорабатывает вопрос организации подобных фан-зон в Домах культуры в сельских районах Омской области.



Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.

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