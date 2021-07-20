Министр спорта Новосибирской области сообщил о минимальной цене на билеты на МЧМ-2022

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов сообщил о цене на билеты на молодёжный чемпионат мира по хоккею-2022, который пройдёт в Омске и Новосибирске. По предварительным расчётам, минимальная цена билета может составить 350 рублей



«По конкретным цифрам мы ждём согласование от федерации хоккея. Поэтому, думаю, до конца года мы чётко будем понимать, сколько будут стоить билеты, их минимальную и максимальную стоимость. Но то, что это будет доступно для горожан, даже не обсуждается.



Билеты в продажу поступят в начале следующего года, когда после завершения молодёжного чемпионата мира-2022 будет понимание, какие команды примут участие в турнире следующего года. Ценовая политика, дизайн-макет билетов к тому времени будут сформированы, соответственно, мы сможем начать продажу билетов», — цитирует Ахапова ТАСС.