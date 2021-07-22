Вратарь минского «Динамо» Рыбар представил два шлема к предстоящему сезону КХЛ

Вратарь минского «Динамо» Патрик Рыбар представил дизайн сразу двух шлемов к предстоящему сезону КХЛ, сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба.
Один шлем выполнен в бело-синих цветах, второй — в бело-чёрной расцветке. На обоих расположен символ клуба — зубр.
Напомним, Рыбар подписал контракт с минским «Динамо» в мае 2021 года.
27-летний голкипер минувшие два сезона провёл в составе финского клуба «Кярпят», завершив первый из них с процентом отражённых бросков на уровне 92,4% в составе команды-победителя регулярного чемпионата, а второй — с показателем 91,2%.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» заняло седьмое место в Западной конференции, в первом раунде Кубка Гагарина уступив петербургскому СКА в серии со счётом 1-4.
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