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Чайка: на день рождения мне подарили майку «Голден Найтс». А теперь меня выбрал «Вегас»

Чайка: на день рождения мне подарили майку «Голден Найтс». А теперь меня выбрал «Вегас»
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Защитник Даниил Чайка после того, как его выбрал «Вегас Голден Найтс» на драфте НХЛ, рассказал детскую историю о Вегасе.

«Это очень весёлая история. Мой первый год в Торонто в детском хоккее. Моя семья знакомится с итальянцами, которых знал мой главный тренер. Я у них жил некоторое время, когда родители из-за визовых вопросов уезжали в Москву.

И это был первый год, когда «Вегас» появился в лиге. И вот на мой день рождения итальянские друзья решили подарить мне майку «Голден Найтс». А теперь меня выбрал именно «Вегас», и свитер оказался под рукой. Вы тоже считаете, что это знак?» – цитирует Чайку официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, «Вегас» выбрал защитника под общим 38-м номером.

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