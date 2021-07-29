Саад подписал пятилетний контракт с «Сент-Луисом» на $ 22,5 млн

«Сент-Луис Блюз» объявил о подписании контракта с форвардом Брэндоном Саадом.
Как сообщает официальный сайт клуба, с неограниченно свободным агентом подписан пятилетний контракт на сумму $ 22,5 млн. Кэпхит — $ 4,5 млн.
В прошедшем сезоне 28-летний Саад принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за «Колорадо Эвеланш», в которых забросил 15 шайб и отдал девять результативных передач. В плей-офф Кубка Стэнли на его счету 10 матчей, семь заброшенных шайб и одна голевая передача.
Саад был выбран на драфте НХЛ 2011 года «Чикаго Блэкхоукс» во втором раунде под общим 43-м номером. Вместе с клубом он дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2013, 2015).
Всего за карьеру Саад провёл 632 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Чикаго», «Коламбус» и «Колорадо», набрав 371 (184+187) очко. Форвард также сыграл в 91 игре в плей-офф, набрав 50 (25+25) очков.
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