Генменеджер «Флориды» прокомментировал подписание контракта с Маминым

Генеральный менеджер «Флорида Пантерз» Билл Зито прокомментировал подписание контракта с нападающим Максимом Маминым.



«За время выступлений в КХЛ Максим вырос в потенциального двустороннего форварда, играя в команде чемпионского уровня ЦСКА.



Он ценен своими габаритами и бойцовскими качествами. Мы рады, что он вернулся в «Пантерз», — цитирует Зито официальный сайт НХЛ.



Напомним, Мамин выступал за «Флориду» в сезонах-2017/2018 и 2018/2019, правда, чемпионат-2018/2019 хоккеист не доиграл и вернулся в ЦСКА. В предыдущем сезоне форвард провёл 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрал 35 очков, забросив 15 шайб и отдав 20 результативных передач. В плей-офф на счету хоккеиста 12 очков (6+6) в 22 встречах.



О переходе во «Флориду» стало известно 28 июля. Срок контракта — один год, российский форвард заработает $ 975 тыс.

Новость по теме Максим Мамин перешёл во «Флориду». Срок сделки — один год