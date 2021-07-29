Генменеджер «Флориды» прокомментировал подписание контракта с Маминым

Генеральный менеджер «Флорида Пантерз» Билл Зито прокомментировал подписание контракта с нападающим Максимом Маминым.
«За время выступлений в КХЛ Максим вырос в потенциального двустороннего форварда, играя в команде чемпионского уровня ЦСКА.
Он ценен своими габаритами и бойцовскими качествами. Мы рады, что он вернулся в «Пантерз», — цитирует Зито официальный сайт НХЛ.
Напомним, Мамин выступал за «Флориду» в сезонах-2017/2018 и 2018/2019, правда, чемпионат-2018/2019 хоккеист не доиграл и вернулся в ЦСКА. В предыдущем сезоне форвард провёл 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрал 35 очков, забросив 15 шайб и отдав 20 результативных передач. В плей-офф на счету хоккеиста 12 очков (6+6) в 22 встречах.
О переходе во «Флориду» стало известно 28 июля. Срок контракта — один год, российский форвард заработает $ 975 тыс.
- 29 июля 2021
-
22:50
-
22:36
-
22:26
-
22:12
-
22:01
-
21:40
-
21:32
-
21:13
-
20:57
-
20:39
-
20:34
-
20:24
-
19:52
-
19:45
-
19:31
-
19:09
-
18:52
-
18:29
-
18:13
-
17:51
-
17:31
-
17:16
-
16:58
-
16:53
-
16:40
-
16:25
-
15:45
-
15:41
-
15:28
-
14:53
-
14:30
-
14:22
-
13:57
-
12:56
-
12:25