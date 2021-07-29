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Генменеджер «Флориды» прокомментировал подписание контракта с Маминым

Генменеджер «Флориды» прокомментировал подписание контракта с Маминым
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Генеральный менеджер «Флорида Пантерз» Билл Зито прокомментировал подписание контракта с нападающим Максимом Маминым.

«За время выступлений в КХЛ Максим вырос в потенциального двустороннего форварда, играя в команде чемпионского уровня ЦСКА.

Он ценен своими габаритами и бойцовскими качествами. Мы рады, что он вернулся в «Пантерз», — цитирует Зито официальный сайт НХЛ.

Напомним, Мамин выступал за «Флориду» в сезонах-2017/2018 и 2018/2019, правда, чемпионат-2018/2019 хоккеист не доиграл и вернулся в ЦСКА. В предыдущем сезоне форвард провёл 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрал 35 очков, забросив 15 шайб и отдав 20 результативных передач. В плей-офф на счету хоккеиста 12 очков (6+6) в 22 встречах.

О переходе во «Флориду» стало известно 28 июля. Срок контракта — один год, российский форвард заработает $ 975 тыс.

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