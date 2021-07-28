Максим Мамин перешёл во «Флориду». Срок сделки — один год
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Нападающий ЦСКА Максим Мамин вернулся во «Флориду Пантерз», сообщает агент хоккеиста Дэн Мильштейн на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что срок сделки составит один год.
Ранее о возможном возвращении россиянина в стан «Пантерз» сообщал известный североамериканский журналист Фрэнк Серавалли. Он предположил, что нападающий будет получать не больше $ 1 млн за сезон.
Напомним, Мамин выступал за «Флориду» в сезонах-2017/2018 и 2018/2019, правда, чемпионат-2018/2019 хоккеист не доиграл и вернулся в ЦСКА. В предыдущем сезоне форвард провёл 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрал 35 очков, забросив 15 шайб и отдав 20 результативных передач. В плей-офф на счету хоккеиста 12 очков (6+6) в 22 встречах.
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