Тарасов: сам покидать «Динамо» не хотел, но я рад и счастлив оказаться в «Ак Барсе»

Нападающий «Ак Барса» Даниил Тарасов поделился эмоциями от перехода в казанский клуб.



«Всё супер. База — огонь, условия хорошие, будем работать. Никаких вопросов и проблем нет.



Тяжело сказать, почему решил уйти из «Динамо». Это стечение обстоятельств. Сам покидать клуб не хотел, до последнего думал, что буду ещё долго играть за «Динамо», но так сложилась ситуация.



Я рад и счастлив оказаться в «Ак Барсе», жду, когда выйду на лёд с командой. Очень многих ребят из команды знаю, ещё недавно переписывался с Илюхой Никулиным. Знаю, что город, организация, клуб — всё на высшем уровне», — приводит слова Тарасова официальный YouTube-канал «Ак Барса».



В прошедшем сезоне нападающий провёл за «Динамо» 56 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 35 очков (19+16). В плей-офф на счету хоккеиста 3 (1+2) балла в девяти встречах.

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