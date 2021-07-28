«Ак Барс» объявил о подписании контракта с форвардом Даниилом Тарасовым
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Казанский «Ак Барс» объявил о подписании контракта с экс-форвардом московского «Динамо» Даниила Тарасова. В результате обмена бело-голубые получили денежную компенсацию.
В прошедшем сезоне нападающий провёл 56 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 35 очков (19+16). В плей-офф на счету хоккеиста три балла (1+2) в девяти встречах.
30-летний форвард является воспитанником динамовцев. Он выступал за «Динамо» с 2015 года и провёл за клуб 310 матчей, в которых набрал 137 (77+60) результативных баллов при показателе полезности «+20». Также форвард является лучшим снайпером бело-голубых в КХЛ.
В 2009 году Тарасов был выбран на драфте НХЛ «Сан-Хосе Шаркс», но провёл за команду всего пять матчей в сезоне-2014/2015.
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