«Ак Барс» объявил о подписании контракта с форвардом Даниилом Тарасовым

Казанский «Ак Барс» объявил о подписании контракта с экс-форвардом московского «Динамо» Даниила Тарасова. В результате обмена бело-голубые получили денежную компенсацию.

В прошедшем сезоне нападающий провёл 56 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 35 очков (19+16). В плей-офф на счету хоккеиста три балла (1+2) в девяти встречах.

30-летний форвард является воспитанником динамовцев. Он выступал за «Динамо» с 2015 года и провёл за клуб 310 матчей, в которых набрал 137 (77+60) результативных баллов при показателе полезности «+20». Также форвард является лучшим снайпером бело-голубых в КХЛ.



В 2009 году Тарасов был выбран на драфте НХЛ «Сан-Хосе Шаркс», но провёл за команду всего пять матчей в сезоне-2014/2015.