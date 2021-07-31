Генменеджер «Колорадо» прокомментировал продление контракта с капитаном команды на 8 лет

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик прокомментировал продление контракта с нападающим Габриэлем Ландескогом на восемь лет.
«Мы счастливы подписать долгосрочный контракт с нашим капитаном. Гейб – сердце и душа команды и важнейшая часть нашей организации как на льду, так и вне его.
Он превосходный лидер, великолепный партнёр, а вместе с Натаном Маккинноном и Микко Рантаненом они составляли одно из лучших звеньев в НХЛ последние четыре сезона. Мы очень рады, что Ленди будет носить свитер «Эвеланш» еще много лет», – цитирует Сакика официальный сайт НХЛ на русском языке.
В прошлом сезоне НХЛ 28-летний капитан «Колорадо Эвеланш» провёл 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 52 (20+32) очка при полезности "+14". В плей-офф Ландеског принял участие в 10 матчах, сумев набрать 13 (4+9) очков при общей полезности "+1".
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