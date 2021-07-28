Габриэль Ландеског подписал новый 8-летний контракт с «Колорадо» на $ 56 млн

28-летний шведский нападающий и капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског заключил новый долгосрочный контракт с клубом. Об этом информирует авторитетный североамериканский журналист Эллиот Фридман в «Твиттере».
Ландеског подписал 8-летний контракт на общую сумму в $ 56 млн ($ 7 млн в год).
В прошлом сезоне НХЛ 28-летний капитан «Колорадо Эвеланш» провёл 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 52 (20+32) очка при полезности "+14". В плей-офф Ландеског принял участие в 10 матчах, сумев набрать 13 (4+9) очков при общей полезности "+1".
Ранее сообщалось, что игрок искал варианты для подписания семилетнего соглашения с кэпхитом $ 9-10 млн, однако «Эвеланш» собирались предложить ему только $ 7 миллионов и контракт на семь лет. В клубе рассчитывали на то, что форвард согласится на уступки.
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