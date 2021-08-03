ФХР представила логотип в честь 75-летия отечественного хоккея

Федерация хоккея России (ФХР) представила юбилейный логотип в честь 75-летия отечественного хоккея.



«Сезон-2021/2022 пройдёт под знаком 75-летия отечественного хоккея. Планы ФХР нацелены на популяризацию любимого вида спорта, сохранение его великой истории, объединение всех регионов страны, вовлечённых в хоккей.



Вот уже 75 лет хоккей — неотъемлемая часть нашей жизни, национальная гордость. Нашим мастерам удался блестящий рывок на лидирующие мировые позиции — и на протяжении десятилетий Россия неизменно остается одной из главных хоккейных сверхдержав планеты. Наши национальные сборные девять раз выигрывали золото зимних Олимпийских игр, 27 раз становились чемпионами мира. Российские хоккеисты от поколения к поколению остаются лучшими в своём виде спорта. Наши чемпионы блистают на ледовых площадках всего мира и всегда в центре внимания в любом Зале хоккейной славы.



В ожидании юбилейного сезона Федерация хоккея России презентует специальный логотип. Он объединяет основные символы ФХР — двуглавого орла и щит в цветах российского флага с силуэтом хоккеиста — с числами 75, 1946 и 2021 на ленте. Цвета логотипа, под которым пройдёт предстоящий сезон — красный, белый, синий и золотой. Они напомнят о цветах российского флага и герба — а также о многочисленных славных победах отечественного хоккея.



Юбилейный логотип появится на льду и бортах хоккейных площадок, а также станет основным символом юбилейных мероприятий. Он же будет нашит на свитера сборных команд России сезона-2021/2022.



Декабрь 2021-го объявлен месяцем отечественного хоккея. В первый день зимы традиционно отмечается День российского хоккея. В середине декабря состоится предновогодний домашний турнир сборной России — Кубок Первого канала. А 22 декабря пройдёт хоккейная эстафета под названием «Матч сквозь страну». Она пройдёт в 11 часовых поясах — от Камчатки до Калининградской области», — сообщает официальный сайт ФХР.