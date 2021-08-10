Форвард «Йокерита» Хаапала выбыл из-за травмы до февраля 2022 года

Нападающий «Йокерита» Хенрик Хаапала получил серьёзную травму.



Как сообщает официальный сайт клуба, игроку предстоит операция, его восстановление займёт около пяти месяцев.



Причины операции и диагноз не уточняются. Ожидается, что 27-летний хоккеист вернётся в строй в феврале после перерыва на Олимпийские игры в Пекине, который пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.



В прошедшем сезоне Хаапала принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 26 (8+18) результативных очков при показателе полезности "-6". В плей-офф 27-летний форвард сыграл в двух играх, не набрав баллов результативности при полезности "-1".



Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. «Йокерит» первый матч проведёт 2 сентября в гостях с «Ак Барсом».