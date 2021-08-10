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Хенрик Лундквист намекнул на возвращение к ледовым тренировкам

Хенрик Лундквист намекнул на возвращение к ледовым тренировкам
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Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист в «Инстаграме» намекнул, что приступил к тренировкам на льду.

«Не уверен, сколько раз я сидел здесь, завязывая и развязывая щитки за эти годы, 15 000 раз? Я просто предполагаю… Вернёмся к этому, посмотрим, что произойдёт», – написал голкипер под фото в «Инстаграме».

9 октября 2020 года, после того как «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупил последний год в его контракте, вратарь подписал однолетний контракт на $ 1,5 млн с «Вашингтоном». В январе 2021 года Лундквист перенёс операцию на открытом сердце.

Напомним, голкипер не провёл ни одного матча в прошлом сезоне. В чемпионате-2019/2020 вратарь сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата, оформив один шат-аут, а в плей-офф провёл две встречи.

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