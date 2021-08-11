Кронвалль и Зеттерберг будут советниками сборной Швеции на Олимпийских играх-2022

Стали известны имена двух советников сборной Швеции, которые будут помогать национальной команде до и во время зимних Олимпийских игр-2022, которые пройдут в Пекине (Китай).
Как сообщил официальный сайт федерации хоккея Швеции, ими стали Никлас Кронвалль и Хенрик Зеттерберг. Главный тренер сборной Юхан Гарпенлёв заявил, что бывшие хоккеисты выступят в качестве помощников тренерского штаба.
«Для нас очень важно, что Никлас и Хенрик хотят быть с нами в этом олимпийском путешествии. Их навыки игроков важны, с их помощью мы сможем лучше проводить выбор игроков в команду. Также их опыт поможет нам во время турнира», — заявил Гарпенлёв.
Кронвалль завершил игровую карьеру в 2019 году, Зеттерберг — в 2018-м. Оба игрока известны по своим выступлениям в НХЛ за «Детройт Ред Уингз». Кронвалль играл за клуб с 2003-го по 2019 год, Зеттерберг — с 2002-го по 2018-й. Оба игрока становились олимпийскими чемпионами в 2006 году.
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