Питерс: Дацюк может усилить любую команду КХЛ. Он самый умный хоккеист на площадке

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс высказался о 43-летнем форварде Павле Дацюке, который ещё не принял решение о своём будущем.



«Найдётся ли сейчас место в составе для Павла Дацюка? Я уверен, что Павел примет правильное решение — для своей семьи в первую очередь. Если говорить про хоккей, то он может усилить любую команду КХЛ, и если он на льду, то он самый умный хоккеист на площадке», — приводит слова Питерса официальный сайт КХЛ.

Напомним, ранее Дацюк объявил, что пока не принял решения по поводу своего будущего и будет готовиться к предстоящему сезону КХЛ по индивидуальной программе.



В прошедшем сезоне КХЛ 43-летний форвард провёл 51 матч в регулярном чемпионате, набрав 35 (12+23) очков при показателе полезности «+12». В плей-офф Дацюк сыграл в пяти встречах, сумев набрать 3 (1+2) очка при общей полезности «-2».