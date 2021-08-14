Питерс объяснил, почему «Автомобилист» забил всего 2 гола на Кубке республики Башкортостан

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс высказался после матча с «Локомотивом» (0:3) на Кубке республики Башкортостан.



«К сожалению, не получилось сделать то, что было нами задумано. Большую часть времени провели в защите, «Локомотив» нас серьёзно запер и реализовал свои моменты.



«Автомобилист» забил всего две шайбы на турнире? Мы достаточно неплохо действовали. Не вижу в этом серьёзной проблемы. Связываю с тем, что мы участвовали во втором подряд турнире и нам просто не хватило сил.



К сожалению, у нас был ряд травм на турнире в Сочи, нам не удалось посмотреть на те сочетания в том идеальном варианте, который мы видим. Зато у нас появилась возможность заиграть молодых ребят.



Сейчас у нас будет перерыв, потренируемся и поедем на турнир в Челябинск. Четыре подряд поражения на предсезонке — это не так страшно. Мы сыграли 11 матчей, участвовали в двух подряд турнирах. Задача была посмотреть игроков — их у нас было 33, часть из них мы отпустили. Приехали в Уфу в усечённом составе и играли всеми, кто был. Конечно, задача только выигрывать, но пока идёт предсезонка, мы занимаемся немного другими вещами», — приводит слова Питерса официальный сайт КХЛ.

Новость по теме «Локомотив» обыграл «Автомобилист» на Кубке Республики Башкортостан