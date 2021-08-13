«Локомотив» обыграл «Автомобилист» на Кубке Республики Башкортостан

Сегодня, 13 августа, во «Дворце спорта» в Уфе ярославский «Локомотив» встречался с екатеринбургским «Автомобилистом» в рамках Кубка Республики Башкортостан и одержал победу со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).



На 24-й минуте ярославцы вышли вперёд благодаря голу Дениса Баранцева в большинстве — ему ассистировал Павел Красковский. На 25-й минуте уже в равных составах «Локомотив» увеличил преимущество благодаря голу Георгия Иванова с передач Артура Каюмова и Дениса Алексеева. На 57-й минуте железнодорожники забросили третью шайбу — Иванов оформил дубль после ассиста Алексея Марченко.

Напомним, в предыдущих двух матчах ярославцы одержали две победы: над «Северсталью» (4:1) и «Салаватом Юлаевым» (4:3). «Автомобилист» в первых двух играх уступил «Салавату» (1:3) и «Северстали» (1:2).