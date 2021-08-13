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Пастрняк пятый год подряд признан лучшим хоккеистом года в Чехии. Яшкин — шестой в топ-10

Пастрняк пятый год подряд признан лучшим хоккеистом года в Чехии. Яшкин — шестой в топ-10
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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк пятый год подряд стал обладателем приза «Золотая клюшка», вручаемого лучшему хоккеисту года в Чехии, сообщается на официальной странице Чешского хоккейного союза в «Твиттере».

В голосовании 25-летний Пастрняк снова занял первой место.

Топ-10 хоккеистов выглядит следующим образом:

1. Давид Пастрняк («Бостон»)

2. Ондржей Палат («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

3. Давид Крейчи («Бостон»)

4. Мартин Нечас («Каролина Харрикейнз»)

5. Доминик Кубалик («Чикаго Блэкхоукс»)

6. Дмитрий Яшкин («Динамо» Мск)

7. Якуб Ворачек («Филадельфия Флайерз»)

8. Филип Хронек («Детройт Ред Уингз»)

9. Якуб Врана («Вашингтон Кэпиталз»/«Детройт»)

10. Витек Ванечек («Вашингтон»)

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