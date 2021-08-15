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Мичков присоединился к СКА на сборе в Сочи. Его встретили Брагин и Р. Ротенберг

Мичков присоединился к СКА на сборе в Сочи. Его встретили Брагин и Р. Ротенберг
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Нападающий юниорской сборной России и системы ХК СКА Матвей Мичков присоединился к команде в Сочи, сообщает официальный «твиттер»-аккаунт клуба.

Игрока поприветствовал главный тренер команды Валерий Брагин, а также вице-президент Роман Ротенберг.

На недавнем победном для сборной России Кубке Глинки/Гретцки 16-летний форвард установил рекорд турнира по набранным очкам, заработав 13 баллов за результативность, а также повторил рекорд по голам, забросив 8 шайб в 5 матчах.

В прошедшем сезоне Мичков выступал за фарм-клубы — СКА-Варяги и СКА-1946.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА. СКА первый матч в регулярном чемпионате проведёт 2 сентября в гостях с череповецкой «Северсталью».

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