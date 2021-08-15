Мичков присоединился к СКА на сборе в Сочи. Его встретили Брагин и Р. Ротенберг

Нападающий юниорской сборной России и системы ХК СКА Матвей Мичков присоединился к команде в Сочи, сообщает официальный «твиттер»-аккаунт клуба.
Игрока поприветствовал главный тренер команды Валерий Брагин, а также вице-президент Роман Ротенберг.
На недавнем победном для сборной России Кубке Глинки/Гретцки 16-летний форвард установил рекорд турнира по набранным очкам, заработав 13 баллов за результативность, а также повторил рекорд по голам, забросив 8 шайб в 5 матчах.
В прошедшем сезоне Мичков выступал за фарм-клубы — СКА-Варяги и СКА-1946.
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА. СКА первый матч в регулярном чемпионате проведёт 2 сентября в гостях с череповецкой «Северсталью».
- 15 августа 2021
-
18:03
-
17:42
-
16:54
-
16:39
-
16:29
-
16:17
-
15:25
-
13:54
-
13:30
-
13:15
-
12:55
-
11:54
-
10:32
-
09:47
-
09:10
-
08:49
-
08:39
- 14 августа 2021
-
23:55
-
23:53
-
22:58
-
22:30
-
21:04
-
19:41
-
19:05
-
18:40
-
18:35
-
18:17
-
17:38
-
16:53
-
16:38
-
16:29
-
15:55
-
15:10
-
15:06
-
14:47