Панин: прелесть молодых хоккеистов в том, что они выкладываются и тянут за собой остальных

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал выступление команды на Кубке Республики Башкортостан, а также рассказал о настрое хоккеистов клуба на Кубок чемпионов в Казани.



«Хороший турнир, хорошие эмоции. Достаточно плодотворный, показательный турнир для первого этапа подготовки к сезону. В принципе, то, что запланировали тренеры, мы сделали. Конечно, не всё сложилось, но время до начала сезона ещё есть. Так скажем: был хороший турнир, где было на что посмотреть.



Предсезонные турниры больше направлены не на результат, а на то, чтобы наиграть состав, посмотреть игроков, молодых ребят, оценить, в каком состоянии команда в целом.



После выходных у нас была очень тяжёлая тренировка, у меня пульс ещё даже не восстановился. А так в принципе чувствую себя нормально. После сложного этапа мышцы, сухожилия восстановились.



Насколько важно участие в Кубке чемпионов перед стартом сезона? Опять же повторюсь: успешно выступить, конечно, всегда важно, но мы больше будем смотреть тактически, физически, психологически, потому что игра не всегда ровно складывается. Много факторов, много мелочей имеет значение.



Молодые игроки на предсезонке стараются максимально проявлять себя. А как опытные хоккеисты находят для себя дополнительную мотивацию перед сезоном? Прелесть молодых хоккеистов как раз в том, что пацаны выкладываются на полную и тянут за собой остальных. У каждого свои черты характера, своя работоспособность. Мы, старшие, тоже не отстаём, показываем», — приводит слова Панина официальный сайт клуба.